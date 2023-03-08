Винер одной фразой оценила санкции FIG против себя

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер оценила санкции против себя со стороны Международной федерации гимнастики (FIG). Ее слова приводит «Матч ТВ».

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Винер отреагировала на произошедшее одной фразой: «Нас никто не вышибет из седла, мы идем своим путем и никуда не сворачиваем».

6 марта FIG отстранила Винер на два года из-за скандала на Олимпийских играх-2020 в Токио, где россиянка оскорбительно высказалась о судействе. Специалист не сможет ни в каком статусе участвовать в международных соревнованиях и мероприятиях под эгидой FIG или получать аккредитацию на них.