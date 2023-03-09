Авербух: в туре в поддержку Костомарова нет сбора средств

Фигурист Илья Авербух прокомментировал ход гастрольного тура "Ледниковый период. Снова вместе" в поддержку олимпийского чемпиона по танцам на льду Романа Костомарова.
Как сообщает РИА Новости, Авербух заявил, что в первую очередь это моральная поддержка для спортсмена и его семьи.
- Хочу подчеркнуть, что это не сбор средств, не финансовая поддержка, не организация фонда или предложение людям нести деньги, - отметил Авербух.
Он рассказал, что в каждом городе в залах устанавливаются боксы для писем, куда каждый может положить послание для Костомарова. Все письма передаются его супруге.
- Сейчас происходит эта трагедия, в которой Рома сражается и сражается вся его семья. Мы поддерживаем их в этом сражении с недугом. Эта ситуация не могла не отразиться на нас. Очень сложно, но только поддерживая друг друга, мы проходим этот непростой этап нашей жизни, - сказал Авербух.
Также фигурист подтвердил, что состояние Романа Костомарова в последние улучшилось, но от дальнейших подробностей воздержался. Напомним, Роман Костомаров попал в больницу в январе с воспалением легких. После пребывания на аппарате ЭКМО из-за проблем с сосудами у него начался некроз, закончившицся двумя ампутациями. Потом спортсмен пережил два инсульта, отеки, у него были проблемы с сердцем, с печенью, с сосудами. Сейчас спортсмена крайне осторожно выводят из медикаментозного сна.