Авербух: в туре в поддержку Костомарова нет сбора средств

- Сейчас происходит эта трагедия, в которой Рома сражается и сражается вся его семья. Мы поддерживаем их в этом сражении с недугом. Эта ситуация не могла не отразиться на нас. Очень сложно, но только поддерживая друг друга, мы проходим этот непростой этап нашей жизни, - сказал Авербух.