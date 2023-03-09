Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+3° в 
USD 75.46EUR 80.55
Войти в почту
1 час назад

Илья Авербух: в туре в поддержку Романа Костомарова нет сбора средств

Российская Газета

Фигурист Илья Авербух прокомментировал ход гастрольного тура "Ледниковый период. Снова вместе" в поддержку олимпийского чемпиона по танцам на льду Романа Костомарова.

Авербух: в туре в поддержку Костомарова нет сбора средств
Фото: ТАССТАСС

Как сообщает РИА Новости, Авербух заявил, что в первую очередь это моральная поддержка для спортсмена и его семьи.

- Хочу подчеркнуть, что это не сбор средств, не финансовая поддержка, не организация фонда или предложение людям нести деньги, - отметил Авербух.

Он рассказал, что в каждом городе в залах устанавливаются боксы для писем, куда каждый может положить послание для Костомарова. Все письма передаются его супруге.

- Сейчас происходит эта трагедия, в которой Рома сражается и сражается вся его семья. Мы поддерживаем их в этом сражении с недугом. Эта ситуация не могла не отразиться на нас. Очень сложно, но только поддерживая друг друга, мы проходим этот непростой этап нашей жизни, - сказал Авербух.

Также фигурист подтвердил, что состояние Романа Костомарова в последние улучшилось, но от дальнейших подробностей воздержался. Напомним, Роман Костомаров попал в больницу в январе с воспалением легких. После пребывания на аппарате ЭКМО из-за проблем с сосудами у него начался некроз, закончившицся двумя ампутациями. Потом спортсмен пережил два инсульта, отеки, у него были проблемы с сердцем, с печенью, с сосудами. Сейчас спортсмена крайне осторожно выводят из медикаментозного сна.

Фигурное катание,Роман Костомаров,Илья Авербух,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий