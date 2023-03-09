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1 час назад

«Русский вызов»: раскрыты подробности шоу с Загитовой, Медведевой и другими звездными фигуристами

Елена Прошина

Первый канал запускает новый проект с участием российских фигуристов «Русский вызов». Олимпийские чемпионы покажут оригинальные номера и сразятся за призовой фонд в 9 млн рублей. Об этом пишет «Комсомольская правда».

«Русский вызов»: раскрыты подробности шоу с Загитовой, Медведевой и другими звездными фигуристами
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как рассказал идейных вдохновителей шоу, тренер Александр Жулин, на лет выйдут 10 олимпийских чемпионов, девять чемпионов мира и еще множество талантливых фигуристов. Победитель получит приз в 5 млн рублей, за второе место призовые составят 3 млн, за третье – 1 млн.

По словам Жулина, прародителем шоу стал турнир «Калинка», проводившийся в советские времена. В нем принимали участие спортсмены всех видов фигурного катания, стараясь показать нечто оригинальное и интересное.

«С Майей Усовой мы несколько раз выигрывали этот турнир. Зрителям он нравился, всегда были полные залы. Нечто подобное хотелось и реализовать», - поделился Жулин.

В качестве членов жюри будут выступать люди из мира искусства, далекие от фигурного катания. Например, представители балета, кино, музыки. Главным фактором их оценки станет красота катания.

«Определяющими факторами должны стать прежде всего артистизм и идея номера. То есть это не про четверные прыжки, а про искусство на льду», - рассказал проставленный тренер.

По правилам шоу, каждый участник выступит с оригинальным номером. Ограничений ни по техническим элементам, ни по реквизиту и костюмам нет. Среди участников: Камила Валиева, Алина Загитова, Евгения Медведева, Марк Кондратюк, Елизавета Туктамышева, Алексей Ягудин, Анна Щербакова. Парное катание представят Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев, Татьяна Волосожар и Максим Траньков, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Виктория Синицына и Никита Кацалапов, Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин.

Спортсмены, отобранные по заявкам: Михаил Коляда, Софья Акатьева, Матвей Ветлугин, Макар Игнатов, Петр Гуменник, Василиса Кагановская и Валерий Ангелопол. Премьера шоу состоится 18 марта.

Фигурное катание,Валерий Ангелопол,Василиса Кагановская,Софья Акатьева,Марк Кондратюк,Александр Галлямов,Камила Валиева,Макар Игнатов,Петр Гуменник,Виктория Синицына,Алина Загитова,Никита Кацалапов,Елизавета Туктамышева,Михаил Коляда,Евгения Медведева,Татьяна Волосожар,Максим Траньков,Максим Маринин,Анастасия Мишина,Александр Жулин,Татьяна Тотьмянина,Алексей Ягудин,Анна Щербакова,Дмитрий Соловьев,Екатерина Боброва,Первый канал,
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