«Русский вызов»: раскрыты подробности шоу с Загитовой, Медведевой и другими звездными фигуристами

Первый канал запускает новый проект с участием российских фигуристов «Русский вызов». Олимпийские чемпионы покажут оригинальные номера и сразятся за призовой фонд в 9 млн рублей. Об этом пишет «Комсомольская правда».

Фото: РИА Новости РИА Новости

Как рассказал идейных вдохновителей шоу, тренер Александр Жулин, на лет выйдут 10 олимпийских чемпионов, девять чемпионов мира и еще множество талантливых фигуристов. Победитель получит приз в 5 млн рублей, за второе место призовые составят 3 млн, за третье – 1 млн.

По словам Жулина, прародителем шоу стал турнир «Калинка», проводившийся в советские времена. В нем принимали участие спортсмены всех видов фигурного катания, стараясь показать нечто оригинальное и интересное.

«С Майей Усовой мы несколько раз выигрывали этот турнир. Зрителям он нравился, всегда были полные залы. Нечто подобное хотелось и реализовать», - поделился Жулин.

В качестве членов жюри будут выступать люди из мира искусства, далекие от фигурного катания. Например, представители балета, кино, музыки. Главным фактором их оценки станет красота катания.