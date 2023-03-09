Тарасова объяснила, почему канадцы выступают против допуска россиян

"Мало ли, кто не хочет нас видеть, - сказала Тарасова. - Мне всегда казалось, что канадцы - дружелюбная, незлобная нация, они никогда так себя не проявляли. Но тут их можно понять - конечно, хотят выигрывать, в том числе и в фигурном катании, в танцах хотя бы что-то. Лишняя конкуренция им не нужна. По-другому это заявление я не могу объяснить. Не хочется верить, что Тесса - злобный и несправедливый человек. И я думаю, что в Играх участвовать мы будем".