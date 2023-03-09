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1 час назад

Тарасова считает, что канадцы избегают конкуренции, выступая против допуска россиян

ТАСС

Спортсмены олимпийской сборной Канады, выступая против участия россиян в Играх, избегают лишней конкуренции за медали. Такое мнение ТАСС в четверг высказала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.

Тарасова объяснила, почему канадцы выступают против допуска россиян
Фото: ТАССТАСС

"Мало ли, кто не хочет нас видеть, - сказала Тарасова. - Мне всегда казалось, что канадцы - дружелюбная, незлобная нация, они никогда так себя не проявляли. Но тут их можно понять - конечно, хотят выигрывать, в том числе и в фигурном катании, в танцах хотя бы что-то. Лишняя конкуренция им не нужна. По-другому это заявление я не могу объяснить. Не хочется верить, что Тесса - злобный и несправедливый человек. И я думаю, что в Играх участвовать мы будем".

Ранее канадские олимпийцы, в числе которых фигуристка Тесса Вирчу, хоккеистка Хейли Викенхайзер, лыжница Бекки Скотт, призвали сохранить запрет на участие в международных соревнованиях для российских спортсменов.

Открытое письмо с призывом сохранить отстранение россиян подписали 42 канадских олимпийца.

28 февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в соревнованиях из-за ситуации на Украине. 25 января МОК выступил с новой рекомендацией, предложив допустить до международных соревнований в нейтральном статусе спортсменов, не принимающих активного участия в поддержке специальной военной операции.

Фигурное катание,Бекки Скотт,Тесса Вирч,Татьяна Тарасова,
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