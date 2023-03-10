Тарасова поддержала идею создания Global Skating Academy

"Очень интересная идея - клубы всегда развивались, каждый из нас к какому-то принадлежал - кто-то к ЦСКА, кто-то к "Локомотиву", "Динамо", "Спартаку" и так далее. Если эта организация будет развивать клубное движение, соревнования станут еще интереснее. Умнейший человек Александр Лакерник, Этери Георгиевна - ведущий тренер. Думаю, это путь к прогрессу", - сказала Тарасова.