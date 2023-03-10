В состоянии олимпийского чемпиона по фигурному катанию Романа Костомарова сохраняется положительная динамика, речи об операции на руке пока нет.

Как сообщает ТАСС, в состоянии спортсмена сохраняется положительная динамика, он понемногу общается с близкими.

Ранее "Спорт-Экспресс" сообщил, что 46-летнему Костомарову грозит ампутация части руки из-за сепсиса, но на данный момент речи об этом пока нет. Левая кисть экс-спортсмена находится под постоянным наблюдением врачей.

Олимпийский чемпион 2006 года в Турине в танцах на льду в паре с Татьяной Навкой Роман Костомаров был госпитализирован 10 января с пневмонией. Спортсмен оказался в реанимации, откуда его перевели в клинику в Коммунарке.