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1 час назад

ТАСС: Речь об операции на руке Костомарова не идет, в его состоянии положительная динамика

Российская Газетаиещё 5

В состоянии олимпийского чемпиона по фигурному катанию Романа Костомарова сохраняется положительная динамика, речи об операции на руке пока нет.

Как сообщает ТАСС, в состоянии спортсмена сохраняется положительная динамика, он понемногу общается с близкими.

Ранее "Спорт-Экспресс" сообщил, что 46-летнему Костомарову грозит ампутация части руки из-за сепсиса, но на данный момент речи об этом пока нет. Левая кисть экс-спортсмена находится под постоянным наблюдением врачей.

Авербух назвал выдуманной 90% информации о состоянии Костомарова

Олимпийский чемпион 2006 года в Турине в танцах на льду в паре с Татьяной Навкой Роман Костомаров был госпитализирован 10 января с пневмонией. Спортсмен оказался в реанимации, откуда его перевели в клинику в Коммунарке.

Ранее ТАСС сообщал, что из-за сепсиса Костомарову ампутировали обе стопы, однако эту информацию пока не подтвердили.

Фигурное катание,Видео,Роман Костомаров,
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