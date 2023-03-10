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15 минут назад

Навка получила президентский грант на ледовые шоу, Плющенко и Авербуху было отказано

Чемпионат.com

Олимпийская чемпионка Татьяна Навка получила грант в размере 25,375 млн рублей от президентского фонда культурных инициатив на проведение грандиозных ледовых шоу, сообщается на сайте фонда. Компания Навки запрашивала деньги на представления по сказке Пушкина «Руслан и Людмила», Аксакова «Аленький цветочек» и балету Чайковского «Лебединое озеро». В общую стоимость проекта также входят 127,145 млн рублей софинансирования.

Навка получила президентский грант на ледовые шоу
Фото: чемпионат.сомчемпионат.сом

Аналогичные запросы в Президентский фонд культурных инициатив также отправляли двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко и хореограф и продюсер Илья Авербух, однако им было отказано. Плющенко просил 79,745 млн рублей (более половины всей суммы) на шоу «Союз чемпионов». Авербух отправлял заявку на 53 млн из 132,879 млн рублей на шоу «Анна Каренина».

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