Раскрыты подробности о состоянии Костомарова

Олимпийский чемпион — 2006 по фигурному катанию Роман Костомаров пока не может обходиться без аппарата искусственной вентиляции лёгких, сообщил телеканал «РЕН ТВ» со ссылкой на собственные источники.

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С 10 января 46-летний спортсмен находится в больнице в Коммунарке, куда попал с тяжёлой пневмонией. Из-за развившегося сепсиса ему ампутировали левую стопу и несколько пальцев на руках. Также Костомаров перенёс два инсульта.

На этой неделе врачи вывели Романа из медикаментозного сна, но его состояние всё равно остаётся тяжелым. Кроме того, по-прежнему есть риск ампутации части руки.