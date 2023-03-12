Фигуристка Гулякова сфотографировалась в нижнем белье на улице

Анастасия опубликовала в соцсетях фотографию, на которой она стоит на заснеженной крыше в одном нижнем белье и шлепанцах.

Анастасия Гулякова выступает в женском одиночном катании. В 2020 году она стала победительницей финала Кубка России, а также бронзовым призёром российского этапа Гран-при. Наивысшим результатом на чемпионатах России для Гуляковой является седьмое место (сезон-2019/2020). Отметим, что её тренерами являются Алексей Мишин и Татьяна Прокофьева.