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1 час назад

Российская фигуристка Гулякова сфотографировалась в нижнем белье на улице в снегопад

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Красота спасёт мир.

Фигуристка Гулякова сфотографировалась в нижнем белье на улице
Фото:  Сафонов Александр / "Чемпионат" Сафонов Александр / "Чемпионат"

Известная российская фигуристка Анастасия Гулякова отметилась экстравагантной фотосессией. 20-летняя спортсменка снялась в нижнем белье на улице в снегопад.

Анастасия опубликовала в соцсетях фотографию, на которой она стоит на заснеженной крыше в одном нижнем белье и шлепанцах.

t.me/georgeoussport/453

«Снежно и нежно», — подписала свои фотографии Гулякова.

Анастасия Гулякова выступает в женском одиночном катании. В 2020 году она стала победительницей финала Кубка России, а также бронзовым призёром российского этапа Гран-при. Наивысшим результатом на чемпионатах России для Гуляковой является седьмое место (сезон-2019/2020). Отметим, что её тренерами являются Алексей Мишин и Татьяна Прокофьева.

Фигурное катание,Алексей Мишин,Татьяна Прокофьева,
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