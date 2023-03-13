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53 минуты назад

Костомарову потребуется новая ампутация, но ослабший организм пока не готов к операции из-за риска остановки сердца («Известия»)

Sports.ru

Роману Костомарову потребуется новая ампутация, но ослабший организм еще не готов к этому.

СМИ: Костомарову потребуется новая ампутация
Фото: Sports.ruSports.ru

Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. Отмечается, что фигурист пока не готов к новому хирургическому вмешательству из-за риска остановки сердца. Организм сам борется с сепсисом, но он достаточно слаб для этого.

«Спорт-Экспресс» со ссылкой на телеграм-канал Mash пишет, что Костомаров все еще дышит с помощью трубки в горле. Ему сняли препараты, которые погружали его в медикаментозный сон для того, чтобы он пришел в сознание. Но полноценно фигурист в него так и не вернулся.

Костомарову 46 лет, он олимпийский чемпион Турина-2006 в танцах на льду. 10 января он попал в реанимацию с пневмонией, после чего сообщалось, что на фоне осложнений он перенес частичную ампутацию конечностей.

Фигурное катание,Роман Костомаров,
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