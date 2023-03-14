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34 минуты назад

Алферова заявила, что Костомарова спасет "сила любви"

Газета.Ruиещё 1

Актриса Ксения Алферова, которая принимала участие в "Ледниковом периоде" и близко знакома с Романом Костомаровым, выразила уверенность, что олимпийский чемпион сможет поправиться благодаря поддержке своей супруги - бронзовой призерки Игр-2010 Оксаны Домниной. Слова актрисы приводит Пятый канал.

Алферова заявила, что Костомарова спасет "сила любви"
Фото: romankostomarovkrs/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) (организация запрещена в России)romankostomarovkrs/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

"У Романа такая потрясающая жена, что она силой своей любви вытянет любимого мужчину. Я в этом уверена", — заявила Алферова.

В материале канала говорится, что Домнина постоянно находится рядом с Костомаровым, и "друзья беспокоятся, что в заботе фигуристка совсем не жалеет себя".

Домнина и Костомаров начали жить вместе в 2007 году, а поженились в 2013-м. У них есть дочь Анастасия 2011 года рождения и сын Илья 2016-го.

Ранее Бережная призналась, что боится за жену Костомарова.

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