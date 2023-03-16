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1 час назад

Комиссия по этике ФФКР рассмотрит слова Плющенко в адрес судей 20 марта

Sports.ru

Комиссия по этике ФФКР рассмотрит слова Евгения Плющенко в адрес судей 20 марта.

Комиссия по этике ФФКР рассмотрит слова Плющенко в адрес судей 20 марта
Фото: sports.rusports.ru

«20 марта. Для того комиссия и собирается, чтобы все это обсуждать. Конечно, предварительно обговаривали с ними (Александром Коганом, Плющенко и Софьей Федченко).

У нас там 10 вопросов в повестке – все они будут рассмотрены», – сообщила председатель комиссии Ирина Рабер.

Плющенко раскритиковал судейство после первенства России среди юниоров, где его ученицы Вероника Жилина и Софья Титова стали второй и четвертой. Победила тогда Алина Горбачева, которая тренируется у Софьи Федченко.

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