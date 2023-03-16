Тарасова: за что наказывать Плющенко?

«За что наказывать Плющенко? У себя в стране, где ты родился и вырос, где ты приносил медали, где ты годами побеждал, нельзя озвучить свои мысли? Что за безобразие? Что за новости такие? Мне плевать на эту комиссию. Я убеждена, что никаких решений не будет», — цитирует Тарасову «РИА Новости Спорт».