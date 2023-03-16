Тарасова: за что наказывать Плющенко?

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова считает, что комиссия по этике Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) не будет наказывать экс-фигуриста Евгения Плющенко за критику судейства.
«За что наказывать Плющенко? У себя в стране, где ты родился и вырос, где ты приносил медали, где ты годами побеждал, нельзя озвучить свои мысли? Что за безобразие? Что за новости такие? Мне плевать на эту комиссию. Я убеждена, что никаких решений не будет», — цитирует Тарасову «РИА Новости Спорт».
В феврале ученица «Ангелов Плющенко» Вероника Жилина завоевала серебро на юниорском первенстве России в Перми. Ещё одна воспитанница Плющенко Софья Титова заняла четвёртое место. После соревнований Евгений раскритиковал судейство и заявил, что его подопечные могут рассмотреть вопрос о переходе в другие сборные. Тренер Софья Федченко заявила, что у Евгения «истерика». В ответ на это Плющенко подал на женщину жалобу в ФФККР. Затем комиссия по этике ФФККР пообещала оценить слова Плющенко.