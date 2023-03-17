Фигурист Костомаров начал разговаривать

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров отключен от ИВЛ и разговаривает. Об этом сообщает "СтарХит".
"Да, его сняли с ИВЛ, дня два как уже разговаривает", - передает слова источника издание.
На днях СМИ сообщили о потере Костомаровым 25 кг. Теперь его вес составляет 50 кг при росте в 182 см. О госпитализации Романа Костомарова стало известно 10 января.
Сообщалось, что он попал в реанимацию с пневмонией и находился на искусственной вентиляции легких, а его состояние оценивалось как крайне тяжелое. Перед госпитализацией, с конца декабря, фигурист выступал в шоу "Волшебник страны Оз", а затем катался на открытом катке в Коломне в рамках проекта "Зима в Подмосковье". Затем спортсмена перевезли в больницу в Коммунарке, провели реанимационные мероприятия и подключили к ЭКМО. Сообщалось также о том, что Костомаров перестал видеть правым глазом, а также перенес два инсульта.
7 февраля ТАСС сообщил, что Роману Костомарову ампутировали обе стопы. На днях сообщалось также, что спортсмену может понадобится ампутирование еще одной части руки.
Ранее врач Лев Авербах заявил, что неизвестно, какими будут интеллект и психика Костомарова после инсульта и сепсиса.