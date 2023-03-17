Фигурист Костомаров начал разговаривать

Сообщалось, что он попал в реанимацию с пневмонией и находился на искусственной вентиляции легких, а его состояние оценивалось как крайне тяжелое. Перед госпитализацией, с конца декабря, фигурист выступал в шоу "Волшебник страны Оз", а затем катался на открытом катке в Коломне в рамках проекта "Зима в Подмосковье". Затем спортсмена перевезли в больницу в Коммунарке, провели реанимационные мероприятия и подключили к ЭКМО. Сообщалось также о том, что Костомаров перестал видеть правым глазом, а также перенес два инсульта.