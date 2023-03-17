Тарасова может стать комментатором на коммерческих проектах

Решения руководителей другого телеканала я не могу комментировать. Если бы я смог повлиять на эту ситуацию, то повлиял бы, но я сотрудник в другом холдинге. Слежу за ситуацией как болельщик, телезритель, как Дима Губерниев, как хороший Татьяны Тарасовой и Ольги Черносвитовой друг. Но я считаю, что Тарасова украшение любого эфира», — приводит слова Губерниева Metaratings.