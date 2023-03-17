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1 час назад

Врачи стараются избежать ампутации руки Романа Костомарова

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Доктора надеются избежать очередного хирургического вмешательства.

«Известия» сообщили о риске ампутации руки Костомарова
Фото: соцсетисоцсети

Врачи поменяли лечение олимпийскому чемпиону российскому фигуристу Роману Костомарову. Состояние 46-летнего спортсмена продолжает улучшаться.

По информации «Известий», врачи пока отказались делать хирургическое вмешательство на зараженную руку прославленного фигуриста. В случае, если в ходе терапии у Костомарова наладится кровоснабжение, то на руке будут очищать лишь небольшие участки. Однако доктора не исключают риска полной ампутации руки, если не начнётся стабильность в крови.

10 января стало известно, что Романа Костомарова подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких. 7 февраля появилась информация, что из-за некроза Костомарову ампутировали стопу. При этом был риск ампутации стоп на двух ногах. В ночь на 15 февраля сообщалось, что состояние Романа резко ухудшилось из-за фиброза в левом лёгком.

Костомаров в паре с Татьяной Навкой стал олимпийским чемпионом Игр в Турине в 2006 году в танцах на льду, двукратным чемпионом мира, а также трёхкратным чемпионом Европы. В 2006 году после успеха в Турине они объявили о завершении карьеры.

Фигурное катание,Роман Костомаров,
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