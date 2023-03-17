«Известия» сообщили о риске ампутации руки Костомарова

Доктора надеются избежать очередного хирургического вмешательства.

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Врачи поменяли лечение олимпийскому чемпиону российскому фигуристу Роману Костомарову. Состояние 46-летнего спортсмена продолжает улучшаться.

По информации «Известий», врачи пока отказались делать хирургическое вмешательство на зараженную руку прославленного фигуриста. В случае, если в ходе терапии у Костомарова наладится кровоснабжение, то на руке будут очищать лишь небольшие участки. Однако доктора не исключают риска полной ампутации руки, если не начнётся стабильность в крови.

10 января стало известно, что Романа Костомарова подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких. 7 февраля появилась информация, что из-за некроза Костомарову ампутировали стопу. При этом был риск ампутации стоп на двух ногах. В ночь на 15 февраля сообщалось, что состояние Романа резко ухудшилось из-за фиброза в левом лёгком.