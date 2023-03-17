«А что говорить? Мы с Максимом Траньковым снова на льду. Остались считаные дни, часы даже до 18 марта. Это действительно вызов, для нас в первую очередь. Репетируем, готовимся, шлифуем. Увидите всё в «Мегаспорте» и на Первом, до встречи», — написала Волосожар на своей странице во «ВКонтакте».