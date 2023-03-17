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26 минут назад

MK.RU: Роману Костомарову ампутировали обе голени и кисть, вторая рука чернеет

Российская Газета

О фигуристе Романе Костомарове поступили новые тяжелые новости. MK.RU со ссылкой на источники в больнице, где лежит спортсмен, сообщают, что олимпийскому чемпиону о танцам на льду ранее провели ампутацию обеих голеней и кисти, а кисть еще на одной руке чернеет.

MK.RU: Костомарову ампутировали обе голени и кисть
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

В публикации отмечается, что ампутации были проведены давно. Сейчас Роман Костомаров действительно пришел в себя, к нему вернулась речь, он осознал свое положение и с ним работает психолог. Костомаров ослаб, похудел до 50 килограммов.

Также указано, что спортсмена снова подключили к аппаратам ИВЛ, он получает порцию успокоительных препаратов.

За тот короткий период бодрствования, что у него был, Роман попросил мороженого и вымыть ему голову. С Романом Костомаровым в палате все время находится его супруга.

Напомним, Роман Костомаров попал в больницу 10 января с пневмонией. За состоянием здоровья спортсмена с тревогой следит вся страна. Случай это врачи называют уникальным и не берутся делать прогнозов. Недавно отец певицы Юлии Началовой дал комментарий журналистам, в котором с горечью признал, что Роман Костомаров "попал в ту же ловушку", что когда-то его дочь.

Фигурное катание,Роман Костомаров,
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