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1 час назад

"МК": состояние Костомарова тяжелое, у него полиорганная недостаточность

Газета.Ruиещё 6

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Турина-2006 в паре с Татьяной Навкой - Роман Костомаров - страдает от полиорганной недостаточности. Об этом сообщает "Московский комсомолец" со ссылкой на свой источник в больнице.

Появились новые данные о состоянии Костомарова
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"На сегодняшний день состояние Романа тяжелое, - рассказал источник. - У него полиорганная недостаточность - это поражение нескольких систем с симптомами отказа одной из них. Проще говоря, это когда все органы истощены и сами не могут работать".

Костомаров перенес ампутацию обеих стоп, а затем голеней ног из-за развивающейся гангрены. Также ему ампутировали кисть одной из рук.

Ранее сообщалось, что олимпийский чемпион пришел в себя и измучил весь медперсонал.

Фигурное катание,Роман Костомаров,
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