Появились новые данные о состоянии Костомарова

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Турина-2006 в паре с Татьяной Навкой - Роман Костомаров - страдает от полиорганной недостаточности. Об этом сообщает "Московский комсомолец" со ссылкой на свой источник в больнице.
"На сегодняшний день состояние Романа тяжелое, - рассказал источник. - У него полиорганная недостаточность - это поражение нескольких систем с симптомами отказа одной из них. Проще говоря, это когда все органы истощены и сами не могут работать".
Костомаров перенес ампутацию обеих стоп, а затем голеней ног из-за развивающейся гангрены. Также ему ампутировали кисть одной из рук.
Ранее сообщалось, что олимпийский чемпион пришел в себя и измучил весь медперсонал.