Задержан подозреваемый в мошенничестве в отношении фигуристки Тарасовой

"Оперативники УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по г. Москве совместно с коллегами из Кировской области задержали жителя города Кирова. Он подозревается в мошенничестве в отношении знаменитой фигуристки, призера Олимпийских игр", - сказала она.

В январе этого года Тарасова обратилась в полицию с заявлением на телефонных мошенников. Те сообщили ей, что на нее имя открыто несколько кредитов и, чтобы деньги не пропали, нужно снять и перевести деньги им. Таким образом девушка лишилась 780 тыс. рублей. Примечательно, что мошенники еще несколько раз звонили ей, но девушка второй раз не купилась. Было возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.