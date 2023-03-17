Задержан подозреваемый в мошенничестве в отношении фигуристки Тарасовой

Полицейские задержали в Кирове мужчину, подозреваемого в мошенничестве в отношении призера Олимпийских игр фигуристки Евгении Тарасовой. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
"Оперативники УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по г. Москве совместно с коллегами из Кировской области задержали жителя города Кирова. Он подозревается в мошенничестве в отношении знаменитой фигуристки, призера Олимпийских игр", - сказала она.
Как выяснили полицейские, мужчина в мессенджере нашел объявление, предлагающее несложную работу. Он должен был обналичивать деньги, оставлять себе процент, а остальное перечислять по предоставленным реквизитам.
"Однако, получив таким образом первую сумму, фигурант решил обмануть своего работодателя и присвоил ее. Как выяснилось, именно эти деньги были похищены у фигуристки", - уточнила Волк.
В январе этого года Тарасова обратилась в полицию с заявлением на телефонных мошенников. Те сообщили ей, что на нее имя открыто несколько кредитов и, чтобы деньги не пропали, нужно снять и перевести деньги им. Таким образом девушка лишилась 780 тыс. рублей. Примечательно, что мошенники еще несколько раз звонили ей, но девушка второй раз не купилась. Было возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.
Евгения Тарасова - российская фигуристка, выступающая в паре с Владимиром Морозовым. Они дважды становились серебряными призерами Олимпийских игр (2022 год) и командных соревнований (2018 год). В 2017 году фигуристка стала заслуженным мастером спорта.