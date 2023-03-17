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59 минут назад

Подозреваемого в мошенничестве в отношении фигуристки Тарасовой задержали

ТАССиещё 4

Полицейские задержали в Кирове мужчину, подозреваемого в мошенничестве в отношении призера Олимпийских игр фигуристки Евгении Тарасовой. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Задержан подозреваемый в мошенничестве в отношении фигуристки Тарасовой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Оперативники УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по г. Москве совместно с коллегами из Кировской области задержали жителя города Кирова. Он подозревается в мошенничестве в отношении знаменитой фигуристки, призера Олимпийских игр", - сказала она.

Как выяснили полицейские, мужчина в мессенджере нашел объявление, предлагающее несложную работу. Он должен был обналичивать деньги, оставлять себе процент, а остальное перечислять по предоставленным реквизитам.

"Однако, получив таким образом первую сумму, фигурант решил обмануть своего работодателя и присвоил ее. Как выяснилось, именно эти деньги были похищены у фигуристки", - уточнила Волк.

В январе этого года Тарасова обратилась в полицию с заявлением на телефонных мошенников. Те сообщили ей, что на нее имя открыто несколько кредитов и, чтобы деньги не пропали, нужно снять и перевести деньги им. Таким образом девушка лишилась 780 тыс. рублей. Примечательно, что мошенники еще несколько раз звонили ей, но девушка второй раз не купилась. Было возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.

Евгения Тарасова - российская фигуристка, выступающая в паре с Владимиром Морозовым. Они дважды становились серебряными призерами Олимпийских игр (2022 год) и командных соревнований (2018 год). В 2017 году фигуристка стала заслуженным мастером спорта.

Фигурное катание,Евгения Тарасова,Ирина Волк,Владимир Морозов,МВД России,
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