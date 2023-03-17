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1 час назад

Ягудин чуть не развелся из-за турнира шоу-программ

Елена Прошина

Российский фигурист Алексей Ягудин заявил, что чуть было не развёлся с женой из-за турнира шоу-программ. Об этом сообщает «Чемпионат».

Ягудин чуть не развелся из-за турнира шоу-программ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам Ягудина, из-за постановки номеров для турнира в его семье произошёл конфликт. Напомним, что олимпийский чемпион женат на Татьяне Тотьмяниной, которая выступает в паре с Максимом Марининым.

«Мы чуть не развелись с женой! Я говорю: “Таня, а чё вы ставите?”. Она: “Я не скажу”. Я говорю: “В смысле? Мы – семья. Мы уже миллиард лет вместе”», – заявил спортсмен.

18 марта в московском «Мегаспорте» пройдут заключительные соревнования турнира шоу-программ «Русский вызов». Ягудин примет участие во втором отделении под 19-м номером. Его жена Татьяна Тотьмянина и её партнёр Максим Маринин выступят под 20-м номером.

Ранее Алина Загитова рассказала о номере, с которым она выступит на турнире шоу-программ.

Фигурное катание,Алина Загитова,Максим Маринин,Татьяна Тотьмянина,Алексей Ягудин,
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