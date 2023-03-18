Олимпийский чемпион Соловьев поддержал Костомарова

Олимпийский чемпион 2014 года в командных соревнованиях Дмитрий Соловьев поддержал госпитализированного Романа Костомарова и его супругу Оксану Домнину.
"Хочу поддержать Рому и Оксану всем сердцем и всей душой", - сказал Соловьев в субботу журналистам.
10 января Костомаров попал в реанимацию с пневмонией. Позднее источник ТАСС сообщил, что фигурист в тяжелом состоянии и находится в медикаментозной коме в больнице в Коммунарке. Костомарова подключили к аппарату ЭКМО, 24 января необходимость в этом отпала, но у фигуриста сохранялся сепсис и наблюдались проблемы с кровообращением. 7 февраля источник сообщил ТАСС, что Костомарову ампутировали обе стопы. 20 февраля стало известно, что у фигуриста был спазм сосудов головного мозга, однако врачи оперативно отреагировали на ситуацию.
Костомаров на Олимпиаде 2006 года в Турине выиграл золотую медаль в дуэте с Татьяной Навкой. Также фигуристы дважды становились чемпионами мира, трижды - чемпионами Европы и победителями финала серии Гран-при. Домнина выступала в танцах на льду с Максимом Шабалиным. Они являются бронзовыми призерами Олимпиады - 2010, чемпионами мира, двукратными чемпионами Европы и победителями финала серии Гран-при.