Ягудин одержал победу в турнире по шоу-программам

Олимпийский чемпион по фигурному катанию 2002 года Алексей Ягудин занял первое место на турнире шоу-программ "Русский вызов". Мероприятие прошло в субботу на арене "Мегаспорт" в Москве.
Ягудин, которому 18 марта исполнилось 43 года, набрал 20 баллов из 20. Фигурист чисто исполнил тройной тулуп. Второе место заняли олимпийские чемпионы 2022 года в командных соревнованиях, серебряные призеры Олимпийских игр в танцах на льду Виктория Синицина и Никита Кацалапов (19,17 балла). Третьей стала чемпионка Игр в Пекине в женском одиночном катании Анна Щербакова (19,08).
В турнире шоу-программ выступали действующие или бывшие фигуристы 2007 года рождения и старше. Чемпионы мира и Олимпийских игр допускались к турниру без предварительного отбора. Среди олимпийских чемпионов и чемпионов мира в соревнованиях принимали участие Камила Валиева, Анна Щербакова, Евгения Медведева, Алина Загитова, Елизавета Туктамышева, Марк Кондратюк, Алексей Ягудин, Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев, Татьяна Волосожар и Максим Траньков, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Виктория Синицина и Никита Кацалапов, Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин.
Призом зрительских симпатий среди одиночников был награжден Кондратюк, из одиночниц - Валиева, среди танцевальных дуэтов и спортивных пар - Василиса Кагановская и Валерий Ангелопол. Они поровну распределили 1 млн рублей.
В состав жюри входили народные артисты РФ Николай Цискаридзе, Евгений Миронов и Борис Эйфман, хореограф Алла Сигалова и модельер Валентин Юдашкин. Ягудин за победу получил 5 млн рублей. Синицина и Кацалапов получили 3 млн рублей, Щербакова - 1 млн рублей.
Ягудин является четырехкратным чемпионом мира и трехкратным победителем чемпионатов Европы. Он завершил спортивную карьеру в 2003 году.