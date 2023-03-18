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42 минуты назад

Алексей Ягудин в свой день рождения стал победителем турнира шоу-программ "Русский вызов"

ТАСС

Олимпийский чемпион по фигурному катанию 2002 года Алексей Ягудин занял первое место на турнире шоу-программ "Русский вызов". Мероприятие прошло в субботу на арене "Мегаспорт" в Москве.

Ягудин одержал победу в турнире по шоу-программам
Фото: ТАССТАСС

Ягудин, которому 18 марта исполнилось 43 года, набрал 20 баллов из 20. Фигурист чисто исполнил тройной тулуп. Второе место заняли олимпийские чемпионы 2022 года в командных соревнованиях, серебряные призеры Олимпийских игр в танцах на льду Виктория Синицина и Никита Кацалапов (19,17 балла). Третьей стала чемпионка Игр в Пекине в женском одиночном катании Анна Щербакова (19,08).

В турнире шоу-программ выступали действующие или бывшие фигуристы 2007 года рождения и старше. Чемпионы мира и Олимпийских игр допускались к турниру без предварительного отбора. Среди олимпийских чемпионов и чемпионов мира в соревнованиях принимали участие Камила Валиева, Анна Щербакова, Евгения Медведева, Алина Загитова, Елизавета Туктамышева, Марк Кондратюк, Алексей Ягудин, Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев, Татьяна Волосожар и Максим Траньков, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Виктория Синицина и Никита Кацалапов, Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин.

Призом зрительских симпатий среди одиночников был награжден Кондратюк, из одиночниц - Валиева, среди танцевальных дуэтов и спортивных пар - Василиса Кагановская и Валерий Ангелопол. Они поровну распределили 1 млн рублей.

В состав жюри входили народные артисты РФ Николай Цискаридзе, Евгений Миронов и Борис Эйфман, хореограф Алла Сигалова и модельер Валентин Юдашкин. Ягудин за победу получил 5 млн рублей. Синицина и Кацалапов получили 3 млн рублей, Щербакова - 1 млн рублей.

Ягудин является четырехкратным чемпионом мира и трехкратным победителем чемпионатов Европы. Он завершил спортивную карьеру в 2003 году.

Фигурное катание,Валерий Ангелопол,Василиса Кагановская,Марк Кондратюк,Александр Галлямов,Камила Валиева,Виктория Синицина,Алина Загитова,Никита Кацалапов,Елизавета Туктамышева,Евгения Медведева,Татьяна Волосожар,Максим Траньков,Максим Маринин,Анастасия Мишина,Алла Сигалова,Татьяна Тотьмянина,Алексей Ягудин,Валентин Юдашкин,Анна Щербакова,Дмитрий Соловьев,Николай Цискаридзе,Евгений Миронов,Борис Эйфман,Екатерина Боброва,
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