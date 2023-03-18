Ягудин одержал победу в турнире по шоу-программам

Олимпийский чемпион по фигурному катанию 2002 года Алексей Ягудин занял первое место на турнире шоу-программ "Русский вызов". Мероприятие прошло в субботу на арене "Мегаспорт" в Москве.

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Ягудин, которому 18 марта исполнилось 43 года, набрал 20 баллов из 20. Фигурист чисто исполнил тройной тулуп. Второе место заняли олимпийские чемпионы 2022 года в командных соревнованиях, серебряные призеры Олимпийских игр в танцах на льду Виктория Синицина и Никита Кацалапов (19,17 балла). Третьей стала чемпионка Игр в Пекине в женском одиночном катании Анна Щербакова (19,08).

Призом зрительских симпатий среди одиночников был награжден Кондратюк, из одиночниц - Валиева, среди танцевальных дуэтов и спортивных пар - Василиса Кагановская и Валерий Ангелопол. Они поровну распределили 1 млн рублей.

В состав жюри входили народные артисты РФ Николай Цискаридзе, Евгений Миронов и Борис Эйфман, хореограф Алла Сигалова и модельер Валентин Юдашкин. Ягудин за победу получил 5 млн рублей. Синицина и Кацалапов получили 3 млн рублей, Щербакова - 1 млн рублей.