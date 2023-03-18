Олимпийская чемпионка в командном турнире Камила Валиева выступила в образе индейского шамана на турнире шоу-программ "Русский вызов". Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

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Турнир проходит на арене "Мегаспорт" в Москве.

В ходе программы Валиева жестами вызвала дождь, на лед полилась вода. "В моем поселении была засуха, и, чтобы у жителей было пропитание, я вызвала дождь. Получилось", - сказала фигуристка после проката.

Валиевой 16 лет, ей принадлежат мировые рекорды в короткой, произвольной и по сумме программ. Спортсменка является чемпионкой Европы 2022 года.