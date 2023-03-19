Фигурист Траньков заявил, что турнир шоу-программ довел его до слез

Двукратный чемпион Олимпийских игр 2014 года в Сочи Максим Траньков поделился впечатлениями от турнира шоу-программ, который прошел в Москве 18 марта.
По его словам, основной задачей номера была передача эмоций и любви зрителям, собравшимся на трибунах ДС "Мегаспорт".
"Спасибо всем, кто за нас переживал. На трибунах было очень жарко. Увидели уже все те подзабытые баннеры, посвященные нам. Это дорогого стоит.
Мы никогда не катались, чтобы понравиться судьям. Мы всегда катались друг для друга и для того, чтобы вы прочувствовали нашу любовь. Поддержка была бешеная, спасибо! До слез, очень круто. Надеюсь, что наш с Таней номер вам понравился", - рассказал фигурист в своем Telegram-канале.
Напомним, что победителем турнира шоу-программ стал олимпийский чемпион 2002 года Алексей Ягудин. Второе место заняли Виктория Синицына и Никита Кацалапов, третье место досталось Анне Щербаковой.
Ранее сообщалось, что Алина Загитова передала привет недоброжелателям после выступления на турнире шоу-программ.