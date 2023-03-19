Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
-1° в 
USD 76.60EUR 81.46
Войти в почту
1 час назад

Фигурист Траньков заявил, что турнир шоу-программ довел его до слез

Газета.Ruиещё 2

Двукратный чемпион Олимпийских игр 2014 года в Сочи Максим Траньков поделился впечатлениями от турнира шоу-программ, который прошел в Москве 18 марта.

Фигурист Траньков заявил, что турнир шоу-программ довел его до слез
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, основной задачей номера была передача эмоций и любви зрителям, собравшимся на трибунах ДС "Мегаспорт".

"Спасибо всем, кто за нас переживал. На трибунах было очень жарко. Увидели уже все те подзабытые баннеры, посвященные нам. Это дорогого стоит.

Мы никогда не катались, чтобы понравиться судьям. Мы всегда катались друг для друга и для того, чтобы вы прочувствовали нашу любовь. Поддержка была бешеная, спасибо! До слез, очень круто. Надеюсь, что наш с Таней номер вам понравился", - рассказал фигурист в своем Telegram-канале.

Напомним, что победителем турнира шоу-программ стал олимпийский чемпион 2002 года Алексей Ягудин. Второе место заняли Виктория Синицына и Никита Кацалапов, третье место досталось Анне Щербаковой.

Ранее сообщалось, что Алина Загитова передала привет недоброжелателям после выступления на турнире шоу-программ.

Фигурное катание,Виктория Синицына,Алина Загитова,Никита Кацалапов,Максим Траньков,Алексей Ягудин,Анна Щербакова,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий