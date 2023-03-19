Фигурист Траньков заявил, что турнир шоу-программ довел его до слез

Мы никогда не катались, чтобы понравиться судьям. Мы всегда катались друг для друга и для того, чтобы вы прочувствовали нашу любовь. Поддержка была бешеная, спасибо! До слез, очень круто. Надеюсь, что наш с Таней номер вам понравился", - рассказал фигурист в своем Telegram-канале.