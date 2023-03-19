Знакомые Костомарова заявили об улучшении его состояния

Фигурист Роман Костомаров начал дышать без специального оборудования, его состояние улучшилось. Об этом пишет РБК со ссылкой на источники в окружении спортсмена.

Источники пояснили, что состояние Костомарова существенно улучшилось на этой неделе. Они добавили, что фигурист стал дышать самостоятельно, без помощи медицинского оборудования.

Напомним, что олимпийский чемпион был госпитализирован в начале января. В период с 10 января по 17 марта врачи провели операции по ампутации на кистях и стопах, закрыли трахеостому.