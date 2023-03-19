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1 час назад

Авербух заявил, что сделает все, чтобы Костомаров вернулся на лед

Газета.Ru

Серебряный призер Олимпийских игр Илья Авербух рассказал о поддержке госпитализированного Романа Костомарова. Его слова передает «Чемпионат».

Авербух заявил, что сделает все, чтобы Костомаров вернулся на лед
Фото: газета.ру газета.ру

«Семья Ромы переживает очень сложные испытания. Все, что мы можем — это поддерживать всесторонне. Могу сказать, что Рома абсолютно в сознании, он все понимает, он готов сражаться, готов бороться, готов идти вперед, он все принимает. Мы все сделаем, чтобы Рома не только жил полноценной жизнью, но и вернулся на лед», – сказал Авербух.

О госпитализации Романа Костомарова стало известно 10 января. Сообщалось, что он попал в реанимацию с пневмонией и находился на искусственной вентиляции легких.

Напомним, что 7 февраля ТАСС сообщил, что Роману Костомарову ампутировали обе стопы. На днях сообщалось также, что спортсмену может потребоваться ампутация еще одной части руки.

Ранее сообщалось, что состояние Романа Костомарова значительно улучшилось в последние дни.

Фигурное катание,Роман Костомаров,Илья Авербух,
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