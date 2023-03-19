Авербух заявил, что сделает все, чтобы Костомаров вернулся на лед

Серебряный призер Олимпийских игр Илья Авербух рассказал о поддержке госпитализированного Романа Костомарова. Его слова передает «Чемпионат».
«Семья Ромы переживает очень сложные испытания. Все, что мы можем — это поддерживать всесторонне. Могу сказать, что Рома абсолютно в сознании, он все понимает, он готов сражаться, готов бороться, готов идти вперед, он все принимает. Мы все сделаем, чтобы Рома не только жил полноценной жизнью, но и вернулся на лед», – сказал Авербух.
О госпитализации Романа Костомарова стало известно 10 января. Сообщалось, что он попал в реанимацию с пневмонией и находился на искусственной вентиляции легких.
Напомним, что 7 февраля ТАСС сообщил, что Роману Костомарову ампутировали обе стопы. На днях сообщалось также, что спортсмену может потребоваться ампутация еще одной части руки.
Ранее сообщалось, что состояние Романа Костомарова значительно улучшилось в последние дни.