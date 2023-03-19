Авербух заявил, что сделает все, чтобы Костомаров вернулся на лед

«Семья Ромы переживает очень сложные испытания. Все, что мы можем — это поддерживать всесторонне. Могу сказать, что Рома абсолютно в сознании, он все понимает, он готов сражаться, готов бороться, готов идти вперед, он все принимает. Мы все сделаем, чтобы Рома не только жил полноценной жизнью, но и вернулся на лед», – сказал Авербух.