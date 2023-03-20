Тарасова назвала нелогичными вопросы Загитовой о правилах турнира шоу-программ

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила, что вопросы фигуристки Алины Загитовой к правилам турнира по шоу-программам кажутся нелогичными.

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На турнире 20-летняя спортсменка выступила в образе американской актрисы Мэрилин Монро. Позже она отметила непонимание приоритетов и правил при подготовке номера: что важнее - актерское мастерство или точное совпадение и внешнее сходство с персонажем.

"В турнире шоу-программ важно вcе, каждый элемент идет в cумме c другим. Нет чего-то отдельно важного. Мне было вcе понятно, а Алина задает нелогичные вопроcы.

Как мне ее номер в образе Монро? Ну, ничего, cимпатично", - приводит слова Тарасовой РИА Новости.

Загитова получила за выступление 18,09 балла и не вошла в тройку сильнейших. Напомним, что победителем турнира шоу-программ стал Алексей Ягудин. Второе место заняли Виктория Синицына и Никита Кацалапов, третье место досталось Анне Щербаковой. Загитова — олимпийская чемпионка (одиночное катание) и серебряный призер (командный турнир) Олимпийских игр — 2018. Также в активе спортсменки золото чемпионата мира — 2019, золото и серебро европейских первенств в 2018 и 2019 годах.