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1 час назад

Алексей Урманов: мне наплевать на российских фигуристов

Чемпионат.comиещё 2

Олимпийский чемпион 1994 года в мужском одиночном катании Алексей Урманов ответил на вопрос, будет ли следить за чемпионатом мира без участия российских фигуристов.

Алексей Урманов: мне наплевать на российских фигуристов
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Урманов – один из бывших наставников представляющей Грузию чемпионки Европы Анастасии Губановой. На чемпионат мира в Японию Урманов приехал как тренер сборной Казахстана.

«Буду ли следить за ЧМ без российских фигуристов? У меня даже телефон упал из рук… Мне вообще наплевать на российских фигуристов, я здесь нахожусь, на чемпионате мира. Конечно, бу

Перспективы Губановой? Спросите у неё и у специалиста, кто там её тренирует, я не знаю. Мне вообще всё равно», — приводит слова Урманова Metaratings.

Чемпионат мира – 2023 по фигурному катанию пройдёт в Сайтаме (Япония) с 22 по 26 марта. Российские фигуристы второй год подряд отстранены от участия на турнире из-за ситуации на Украине.

Фигурное катание,Анастасия Губанова,Алексей Урманов,
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