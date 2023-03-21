Туктамышева: балетный станок был не просто предметом, а ещё и воспоминанием о мужчине

«У меня давно такой программы не было, хотя мне всегда это нравилось, поэтому решили взять музыку «La Cumparsita» в исполнении Yasmin Levy, потому что это был самый яркий музыкальный вариант из всех, что мы подобрали. А дальше надо было придумать идею, чтобы это был не просто показательный номер. Вот это оказалось самым сложным. Долго думали и пришли к идее поставить на льду балетный станок, и с ним немного поработать. Кстати, сейчас уже есть отдельный вид танца, где девочки красиво танц