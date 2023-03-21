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1 час назад

Стало известно об отказе Трусовой в участии в турнире по шоу-программам

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Российской фигуристке Александре Трусовой отказали в участии в турнире по шоу-программам «Русский вызов». Об этом стало известно РИА Новости.

Трусовой отказали в участии в турнире по шоу-программам «Русский вызов»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Уточняется, что спортсменка хотела показать парный номер, но организаторы решили, что это не соответствует регламенту соревнований. Кто должен был стать партнером Трусовой, не уточняется.

Турнир по шоу-программам прошел в этом сезоне впервые — соревнования состоялись 18 марта в Москве. Победителем стал Алексей Ягудин, который получил пять миллионов рублей.

Трусова стала второй в женском одиночном катании на Играх-2022 в Пекине. Помимо олимпийского серебра, на ее счету две бронзы чемпионата Европы и бронза чемпионата мира. Также она дважды выигрывала юниорский чемпионат мира.

Фигурное катание,Александра Трусова,Алексей Ягудин,
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