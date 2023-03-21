Российской фигуристке Александре Трусовой отказали в участии в турнире по шоу-программам «Русский вызов». Об этом стало известно РИА Новости.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Уточняется, что спортсменка хотела показать парный номер, но организаторы решили, что это не соответствует регламенту соревнований. Кто должен был стать партнером Трусовой, не уточняется.

Турнир по шоу-программам прошел в этом сезоне впервые — соревнования состоялись 18 марта в Москве. Победителем стал Алексей Ягудин, который получил пять миллионов рублей.