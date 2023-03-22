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1 час назад

«Это было слишком тривиально». Чемпионы мира Каташинские — о шоу-номере Мишиной/Галлямова

Чемпионат.comиещё 2

Трёхкратные чемпионы мира, двукратные чемпионы Европы, восьмикратные чемпионы России по спортивным танцам Марина и Артемий Каташинские высказались о выступлении Анастасии Мишиной и Александра Галлямова на турнире шоу-программ.

«Это было слишком тривиально». Чемпионы мира — о шоу-номере Мишиной/Галлямова
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«В данном случае всё было слишком понятно. Я футболист, вот мяч, вот футбол, а что ещё? А где этот секретик, который должен додумать зритель? Где эта маленькая потайная дверь между фантазиями и додумками при просмотре номера? Все-таки, когда мы говорим про шоу, мы говорим про эмоции и про то, какая эмоция сильнее хватанёт душу. Может быть, гениальный хореограф и мог сделать футбол таким, что он хватанёт душу так, что это не сравнится с лирическим номером. Но, видите, в этот раз не получилось. По эмоциональной шкале эта тема — практически без шансов», — сказал Артём Каташинский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.

«Для меня это было слишком тривиально. Честно, я не воспринимаю такое творчество. Я не умаляю ни в коем случае старания ребят и их спортивные качества, но для меня, как для профессионала, это очень примитивно», — добавила Марина.

Фигурное катание,Александр Галлямов,Анастасия Мишина,
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