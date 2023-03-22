Тарасова отреагировала на переход Степановой и Букина в группу Жулина

«Дай бог, чтобы всё было лучше, чтобы ребята поднялись с Сашей Жулиным на все ступеньки пьедестала. Дай бог! Не надо забывать, что 15 лет до того, как Жулин взял Степанову и Букина, они были у Жук со Свинином. И они довели их до того уровня, который сейчас есть — очень высокий. Переходы были, есть и будут. Ничего в этом такого нет», — сказала Тарасова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.