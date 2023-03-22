Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+10° в 
USD 76.84EUR 82.54
Войти в почту
35 минут назад

Анастасия Губанова прокомментировала прокат короткой программы на ЧМ-2023 в Японии

Чемпионат.com

Грузинская фигуристка Анастасия Губанова поделилась впечатлениями от своего проката с короткой программой на чемпионате мира — 2023, который проходит в Японии. После короткой программы спортсменка занимает 11-е место.

Губанова прокомментировала прокат короткой программы на ЧМ-2023 в Японии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Прокат получился неидеальным – видимо, я перестаралась на прыжке. Перекрутила немного, оттолкнулась сильнее, чем надо – и вывалилась. Но довольна, что поборолась за вторую полови

Мне тут пока тяжело приходится со сном – из-за разницы во времени до пяти утра уснуть не могу, никак в себя не приду. Хорошо, что тут со мной тренер – впервые в сезоне Евгений Владимирович Рукавицын рядом, такая поддержка от этого чувствуется, здорово.

После чемпионата Европы было тяжеловато, так много эмоций было, было некое опустошение. Почувствовала ли себя знаменитой? Не думаю, но уверенности мне победа точно придала. Появилось чувство, что я не просто так катаюсь», — приводит слова Губановой Sports.ru.

Фигуристки выступят с произвольной программой на ЧМ-2023 24 марта. Начало выступлений — в 11:20 мск.

Фигурное катание,Евгений Рукавицын,Анастасия Губанова,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий