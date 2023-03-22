Призер Олимпиады повредил ногу на тренировке чемпионата мира

Японский фигурист Шома Уно, который является действующим чемпионом мира в мужском одиночном катании, на одной из тренировок перед мировым первенством — 2023 получил повреждение, сообщает издание L'Equipe.
По информации источника, фигурист упал на льду и подвернул лодыжку. Пока неизвестно, сможет ли он принять участие в турнире.
Мужчины на чемпионате мира покажут короткие программы 23 марта, старт соревнований — 09.55 по московскому времени. Выступление мужчин-одиночников в произвольной программе запланировано на 25 число.
Шома Уно тренируется у швейцарского тренера Стефана Ламбьеля. Японский фигурист — победитель чемпионата мира — 2022 и чемпионата четырех континентов — 2019. На его счету две бронзовые медали Олимпийских игр — 2022 (личный и командный турниры), а также серебро Игр-2018 в Пхенчхане.
Ранее сообщалось, что итальянский фигурист Даниэль Грассль рассказал о своих тренировках под руководством российской специалистки Этери Тутберидзе, а также поделился, какую цель поставил перед собой на следующий сезон. Грассль начал работу с группой Тутберидзе в январе 2023 года. Он готовился с российскими тренерами к чемпионату Европы — 2023, на котором выступил не особо удачно и занял шестое место.