Призер Олимпиады повредил ногу на тренировке чемпионата мира

Японский фигурист Шома Уно, который является действующим чемпионом мира в мужском одиночном катании, на одной из тренировок перед мировым первенством — 2023 получил повреждение, сообщает издание L'Equipe.

По информации источника, фигурист упал на льду и подвернул лодыжку. Пока неизвестно, сможет ли он принять участие в турнире.

Мужчины на чемпионате мира покажут короткие программы 23 марта, старт соревнований — 09.55 по московскому времени. Выступление мужчин-одиночников в произвольной программе запланировано на 25 число.

Шома Уно тренируется у швейцарского тренера Стефана Ламбьеля. Японский фигурист — победитель чемпионата мира — 2022 и чемпионата четырех континентов — 2019. На его счету две бронзовые медали Олимпийских игр — 2022 (личный и командный турниры), а также серебро Игр-2018 в Пхенчхане.