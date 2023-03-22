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1 час назад

Призер Игр Уно повредил ногу на тренировке чемпионата мира по фигурному катанию

Газета.Ru

Японский фигурист Шома Уно, который является действующим чемпионом мира в мужском одиночном катании, на одной из тренировок перед мировым первенством — 2023 получил повреждение, сообщает издание L'Equipe.

Призер Олимпиады повредил ногу на тренировке чемпионата мира
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По информации источника, фигурист упал на льду и подвернул лодыжку. Пока неизвестно, сможет ли он принять участие в турнире.

Мужчины на чемпионате мира покажут короткие программы 23 марта, старт соревнований — 09.55 по московскому времени. Выступление мужчин-одиночников в произвольной программе запланировано на 25 число.

Шома Уно тренируется у швейцарского тренера Стефана Ламбьеля. Японский фигурист — победитель чемпионата мира — 2022 и чемпионата четырех континентов — 2019. На его счету две бронзовые медали Олимпийских игр — 2022 (личный и командный турниры), а также серебро Игр-2018 в Пхенчхане.

Ранее сообщалось, что итальянский фигурист Даниэль Грассль рассказал о своих тренировках под руководством российской специалистки Этери Тутберидзе, а также поделился, какую цель поставил перед собой на следующий сезон. Грассль начал работу с группой Тутберидзе в январе 2023 года. Он готовился с российскими тренерами к чемпионату Европы — 2023, на котором выступил не особо удачно и занял шестое место.

Фигурное катание,Даниэль Грассль,Этери Тутберидзе,Стефан Ламбьель,
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