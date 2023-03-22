Загитова попала в аварию после эвакуации ее автомобиля

Фигуристка Алина Загитова рассказала в своем Telegram-канале, что у нее в Москве эвакуировали машину.

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Загитова пояснила, что утром выразила надежду на продуктивный день. По ее мнению, судьба распорядилась по-своему.

«Ситуация – кринж», - подчеркнула фигуристка.

В частности, пояснила спортсменка, сотрудники эвакуационной службы забрали у нее машину и отправили ее на штрафстоянку, расположенную на окраине Москвы.

Загитова добавила, что ей пришлось взять такси и ехать на площадку. По дороге машина, в которой она находилась, попала в аварию, но все же доставила ее к месту назначения.

Сотрудники организации заявили, что на стоянке ее машины нет, заметила спортсменка. Она добавила, что ей пришлось ехать «с низа» столицы «наверх», на другую площадку.

По состоянию на 21-17 мск публикация собрала тысячу лайков и свыше ста комментариев. Большая часть подписчиков канала выразила Алине сочувствие, пожелали ей беречь себя.

По оценке пользователей, «за черной полосой обязательно будет белая». Они добавили, что к сложностям следует относиться проще.

Комментаторы предположили, что сотрудники службы не знали, чей автомобиль собирают, либо желали «пообщаться» со спортсменкой.

«Просто эвакуаторщик не знал, чью машину он эвакуирует. А так бы ни в жизни», - отметил подписчик с ником Coloboque.