Фанаты сравнили Алину Загитову с Моникой Беллуччи на новых фото

Российская фигуристка Алина Загитова поделилась снимками с новой фотосессии и восхитила фанатов. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

20-летняя спортсменка предстала перед камерой в черном корсете с глубоким декольте. Образ знаменитости дополняют фата в тон наряду, макияж в стиле smoky eyes, серебряные серьги и объемные локоны.

Поклонники оценили внешний вид звезды в комментариях под постом, сравнив ее с итальянской актрисой и моделью Моникой Беллуччи.

«Моника Беллуччи номер два!»,





«Есть во внешности Алины и Моники что-то схожее»,



«Роскошная и таинственная Алина»,



«Идеальная красота»,



«Само совершенство!» — высказывались они.