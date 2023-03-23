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1 час назад

Фанаты сравнили Алину Загитову с Моникой Беллуччи на новых фото

Lenta.ruиещё 1

Российская фигуристка Алина Загитова поделилась снимками с новой фотосессии и восхитила фанатов. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Фанаты сравнили Алину Загитову с Моникой Беллуччи на новых фото
Фото: Lenta.ruLenta.ru

20-летняя спортсменка предстала перед камерой в черном корсете с глубоким декольте. Образ знаменитости дополняют фата в тон наряду, макияж в стиле smoky eyes, серебряные серьги и объемные локоны.

Поклонники оценили внешний вид звезды в комментариях под постом, сравнив ее с итальянской актрисой и моделью Моникой Беллуччи.

«Моника Беллуччи номер два!»,


«Есть во внешности Алины и Моники что-то схожее»,

«Роскошная и таинственная Алина»,

«Идеальная красота»,

«Само совершенство!» — высказывались они.

Ранее сообщалось, что искусственный интеллект создал платье для выступлений российской фигуристки Евгении Медведевой на льду. Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию рассказала, что ее новый наряд будет представлен в данной технологии для предстоящего турнира по шоу-программам «Русский вызов».

Фигурное катание,Алина Загитова,Евгения Медведева,Моника Беллуччи,
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