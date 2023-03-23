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52 минуты назад

Стали известны подробности о состоянии Костомарова

Lenta.ruиещё 1

Стало известно о состоянии олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова. Подробности сообщают «Известия».

Отмечается, состояние 46-летнего фигуриста оценивается как стабильное. Источник издания описал его фразой «ни лучше, ни хуже». Он добавил, что врачи ведут наблюдение за состоянием спортсмена, ставят ему капельницы и делают необходимые уколы.

Авербух заявил, что 90% информации о состоянии Костомарова выдумано

19 марта РБК сообщал о заметном улучшении состояния Костомарова. Отмечалось, что фигурист начинает дышать самостоятельно без вспомогательного оборудования.

Ранее стала известна новая информация об операциях, проведенных спортсмену.

«Сначала Костомарову ампутировали обе стопы, затем голени обеих ног. Также ампутировали всю кисть руки», — рассказал источник «Московского комсомольца».

Костомаров был госпитализирован 10 января. У него выявили левостороннюю пневмонию в сочетании с гриппом B.

Фигурное катание,Видео,Роман Костомаров,
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