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27 минут назад

Тарасова: Шома Уно, Илья Малинин и Чха Чжун Хван разыграют золото ЧМ-2023

Илья Родин

Спортсмены показали высокий уровень в первый же день чемпионата мира, рассказала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова по фигурному катанию в интервью порталу «Газета.Ru».

Тарасова назвала имена фаворитов ЧМ по фигурному катанию
Фото: 

Отмечается, что в настоящее время в Сайтаме (Япония) проходит чемпионат мира по фигурному катанию. Российские спортсмены участия в нем не принимают. Вместе с тем, на лед выйдут воспитанники российских тренеров, а также фигуристы, сменившие спортивное гражданство.

Тарасова заявила, что ее порадовал уровень мужского одиночного катания. Она пояснила, что лучше всех выступили в короткой программе Илья Малинин, Шома Уно и Чха Чжун Хван.

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По оценке тренера, спортсмены удачно выступят и в произвольной программе. Она предположила, что тройка лидеров «между собой и разыграет золотые медали».

По мнению Тарасовой, ученик известного тренера Этери Тутберидзе итальянец Даниэль Грассль не имеет шансов завоевать медаль на чемпионате мира.

Уточняется, что Малинин набрал 100,38 балла, Уно - 104,63 балла, Хван - 99,64 балла.

Ранее тренер раскритиковала судейство финала Гран-при России. По ее мнению, судьи проявили редкостный непрофессионализм.

Фигурное катание,Илья Малинин,Даниэль Грассль,Этери Тутберидзе,Татьяна Тарасова,
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