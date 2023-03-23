Журналисты «МК» сообщили о еще одной операции Костомарова

На днях олимпийскому чемпиону по фигурному катанию Роману Костомарову пришлось пережить новую операцию по ампутации. Об этом сообщает mk.ru.

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«Ампутация пальцев руки была необходима, поскольку они начали чернеть, что означало начавшийся в руке процесс гангрены. Если процесс пойдет дальше (за ним постоянно наблюдают врачи), то пациента будут готовить в срочном порядке к ампутации всей левой кисти. Это может случиться в любое время», — цитирует своего источника издание.

Также источник рассказал о психологическом состоянии спортсмена.

«А вот ведет себя, когда в сознании, порой агрессивно. Его душевное, моральное состояние, как бы спортсмена ни успокаивали, на грани», — добавил источник.

Как сообщается, спортсмен отключен от ИВЛ, состояние оценивается как стабильно тяжелое.

О госпитализации Романа Костомарова стало известно 10 января. Сообщалось, что он попал в реанимацию с пневмонией и находился на искусственной вентиляции легких, а его состояние оценивалось как крайне тяжелое.

Затем спортсмена перевезли в больницу в Коммунарке, провели реанимационные мероприятия и подключили к ЭКМО. Сообщалось также о том, что Костомаров перестал видеть правым глазом, а также перенес два инсульта.

7 февраля ТАСС сообщил, что Роману Костомарову ампутировали обе стопы.