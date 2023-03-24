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1 час назад

Мэдисон Чок и Эван Бэйтс установили мировой рекорд по баллам за технику в ритм-танце на ЧМ

Чемпионат.comиещё 4

Американский танцевальный дуэт Мэдисон Чок/Эван Бэйтс стали мировыми рекордсменами по баллам за технику в ритм-танце на чемпионате мира — 2023 по фигурному катанию, который проходит в Сайтаме (Япония).

Американцы установили мировой рекорд по баллам за технику в ритм-танце на ЧМ
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com
Фигуристы получили за технику 53,33 балла. Прошлый мировой рекорд принадлежал дуэту из Франции Габриэлла Пападакис/Гийом Сизерон, которые набрали 53,16 балла на прошлом мировом первенстве.
  • 1. Мэдисон Чок/Эван Бэйтс (США) – 91,94 балла.
  • 2. Шарлен Гиньяр/Марко Фаббри (Италия) – 88,21.
  • 3. Пайпер Гиллес/Поль Пуарье (Канада) – 87,34.
Фигурное катание,Гийом Сизерон,Эван Бэйтс,Поль Пуарье,
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