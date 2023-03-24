Американцы установили мировой рекорд по баллам за технику в ритм-танце на ЧМ

Американский танцевальный дуэт Мэдисон Чок/Эван Бэйтс стали мировыми рекордсменами по баллам за технику в ритм-танце на чемпионате мира — 2023 по фигурному катанию, который проходит в Сайтаме (Япония).Фигуристы получили за технику 53,33 балла. Прошлый мировой рекорд принадлежал дуэту из Франции Габриэлла Пападакис/Гийом Сизерон, которые набрали 53,16 балла на прошлом мировом первенстве.1. Мэдисон Чок/Эван Бэйтс (США) – 91,94 балла.2. Шарлен Гиньяр/Марко Фаббри (Италия) – 88,21.3. Пайпер Гиллес/Поль Пуарье (Канада) – 87,34.