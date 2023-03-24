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1 час назад

Стало известно об очередной ампутации у Романа Костомарова

Мослента

Фигуристу Роману Костомарову ампутировали пальцы на левой руке. Подробности о состоянии олимпийского чемпиона рассказали МК.RU в больнице в Коммунарке.

Стало известно об очередной ампутации у Романа Костомарова
Фото: МослентаМослента

По имеющейся информации, у Костомарова началась гангрена на левой руке, пальцы начали чернеть. Врачи приняли решение провести ампутацию: такая мера была необходима во избежание поражения всей кисти.

«Не работают в полном объеме легкие, не доставляется в сосуды кислород. У Костомарова уже очень много причин, порождающих подобный результат», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно о проблемах со здоровьем певца Стаса Пьехи.

Фигурное катание,Роман Костомаров,Стас Пьеха,
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