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28 минут назад

«Матч ТВ»: врачи полностью ампутировали все пальцы Костомарову на левой руке

Газета.Ru

Олимпийскому чемпиону 2006 года по фигурному катанию Роману Костомарову полностью ампутировали все пальцы левой руки. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Как сообщает источник, операция прошла утром 24 марта.

Напомним, что Костомаров был госпитализирован 10 января после выступления в Коломне на открытом воздухе. Первое обследование показало наличие двусторонней пневмонии легких, после чего на нее фоне в организме фигуриста развился некроз.

Чтобы не допустить смерти, врачам пришлось провести несколько ампутаций. В начале марта Костомаров перенес микроинсульт, после которого медики приняли решение погрузить его в медикаментозный сон.

Врач оценил состояние Костомарова

Помимо звания олимпийского чемпиона, в активе Костомарова есть две победы на чемпионатах мира и три золотые награды чемпионата Европы.

Ранее сообщалось, что состояние здоровья Романа Костомарова остается стабильным.

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