Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова оценила уровень катания фигуристок на чемпионате мира 2023 года в японской Сайтаме. Ее слова приводит РИА Новости.

Специалист назвала победу японки Каори Сакамото ожидаемой.

«Была большая борьба. Публика осталась в восторге», — заявила она.

При этом Тарасова обратила внимание на то, что ни у одной из участниц не было чисто акселей в три с половиной оборота и четверных прыжков.

Сакамото стала победительницей турнира, набрав 224,61 балла. На втором месте расположилась кореянка Ли Хэ Ин с 220,94 балла. Третье место заняла бельгийка Луна Хендрикс, имея в активе 210,42 балла.