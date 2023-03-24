Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+11° в 
USD 76.45EUR 82.39
Войти в почту
1 час назад

Тарасова оценила уровень катания фигуристок на чемпионате мира

Lenta.ru

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова оценила уровень катания фигуристок на чемпионате мира 2023 года в японской Сайтаме. Ее слова приводит РИА Новости.

Тарасова оценила уровень катания фигуристок на чемпионате мира
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Специалист назвала победу японки Каори Сакамото ожидаемой.

«Была большая борьба. Публика осталась в восторге», — заявила она.

При этом Тарасова обратила внимание на то, что ни у одной из участниц не было чисто акселей в три с половиной оборота и четверных прыжков.

Сакамото стала победительницей турнира, набрав 224,61 балла. На втором месте расположилась кореянка Ли Хэ Ин с 220,94 балла. Третье место заняла бельгийка Луна Хендрикс, имея в активе 210,42 балла.

Российские фигуристки не принимали участие в чемпионате мира из-за санкций Международного союза конькобежцев (ISU). Запрет для отечественных спортсменов начал действовать 1 марта прошлого года. С 2015-го по 2017-й, а также в 2019-м и 2021-м победительницами женского одиночного турнира становились россиянки.

Фигурное катание,Каори Сакамото,Татьяна Тарасова,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий