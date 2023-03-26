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25 минут назад

Загитова выступила на Кубке Московского спорта с показательным номером

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Олимпийская чемпионка Алина Загитова выступила с показательным номером в рамках юношеского командного турнира по фигурному катанию Кубок Московского спорта.Фигуристка исполнила номер под песню «Молчи и обнимай меня крепче».

Загитова выступила на Кубке Московского спорта с показательным номером
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В рамках проката Загитова исполнила ряд хореографических элементов, отказавшись от прыжков.

Кубок Московского спорта по фигурному катанию — командные юношеские соревнования среди спортсменов в возрасте от 6 до 12 лет. Турнир проходит среди команд I и II юношеского разряда, а также I и II спортивного разряда в мужском и женском одиночном катании по произвольной программе.

Фигурное катание,Алина Загитова,
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