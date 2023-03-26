Тутберидзе высказалась о допинг-деле Валиевой

«Я действительно не знаю, что произошло. Мы всей командой пытались разобраться, смотрели камеры с чемпионата России, где её проверяли. И мы удивляемся, почему между контролем и объявлением результата прошло так много времени… Мои фигуристы всегда были чистыми спортсменами. Эти обвинения оскорбительны», – приводит слова Тутберидзе L’Equipe.