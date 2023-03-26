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Тутберидзе потребовала извинений от главы МОК Баха из-за его слов о Валиевой

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Тренер Этери Тутберидзе потребовала извинений от главы МОК Томаса Баха. Тутберидзе считает, что Бах несправедливо обвинил ее в жестком отношении к фигуристке Камиле Валиевой на пекинской Олимпиаде. Об этом сообщает французское издание L'Equipe, взявшее интервью у российского тренера.

Тутберидзе потребовала извинений от Томаса Баха
© globallookpress.com

«Обвинение Томаса Баха несправедливо, я жду извинений», - сказала Тутберидзе.

Ранее Бах заявил, что его поразило холодное отношение Тутберидзе по отношению к Валиевой после произвольной программы на Олимпиаде. По мнению Баха, тренер проявила к фигуристке несправедливость, что может сказаться на ее карьере.

Кроме того, глава МОК заявил, что если с Валиевой действительно жестоко обходились, виновных ждет разбирательство и серьезное наказание.

В интервью Тутберидзе пояснила, что на Олимпиаде Камила держалась немного в стороне и не хотела, чтобы ее обнимали. Она не стала выполнять второй элемент и «просто отказалась бороться», хотя спортсмен не имеет права сдаваться.

«Я просто спросила ее, почему она отказалась от элемента… Не выношу истерик спортсменов. Потом мы долго вместе сидели в раздевалке», - призналась тренер.

Тутберидзе добавила, что Олимпиада – это праздник, на котором мечтают оказаться все спортсмены.

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Газета L'Equipe, в свою очередь, охарактеризовала Тутберидзе следующим образом:

«Этери Георгиевна Тутберидзе – Грета Гарбо фигурного катания. Загадочный характер и ее успехи впечатляют. Это в первую очередь силуэт. Женщина, высокая, элегантная, прямая, как правосудие, стоит на краю катка. Бесстрастна. Лицо – невозмутимая маска, которую не трогает даже виртуозность четверного тулупа или бильман вундеркинда Камилы Валиевой».

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