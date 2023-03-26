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1 час назад

Тутберидзе отреагировала на допинг-скандал с Валиевой

Илья Родин

Известный тренер Этери Тутберидзе в интервью L'Equipe назвала «оскорбительными» обвинения в отношении Камилы Валиевой в употреблении допинга.

Тутберидзе отреагировала на допинг-скандал с Валиевой
Фото: ТАССТАСС

Отмечается, что во время Игр-2022 стало известно о положительном результате допинг-проб Валиевой, взятых 25 декабря 2021 года. Спортсменку обвинили в нарушении антидопинговых правил, но допустили к личным соревнованиям.

Тутберидзе подчеркнула, что «не знает, что случилось». Она пояснила, что вся команда тщательно изучала записи с камер, на которых был запечатлен момент забора проб.

По ее словам, вызывает удивление то, что между забором пробы и объявлением результата был такой значительный промежуток времени.

По оценке тренера, ее подопечные никогда не позволяли себе употреблять допинг. Соответственно, обвинения в его применении являются «оскорбительными».

Ранее Тутберидзе рассказала, почему сразу после объявления о результатах анализа и начале расследования не сделала каких-либо заявлений для прессы. Она заметила, что боялась навредить своей ученице.

Фигурное катание,Камила Валиева,Этери Тутберидзе,
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