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47 минут назад

Российская фигуристка Губанова объяснила своё решение выступать за Грузию

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Анастасия нынешний сезон может занести себе в актив.

Фигуристка Губанова объяснила свое решение выступать за Грузию
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Чемпионка Европы грузинская фигуристка Анастасия Губанова назвала причины смены спортивного гражданства. В 2021 году она сменила сборную России на команду Грузии.

«Много раз слышала, что не я бы не стала чемпионкой Европы, если бы на турнир в Финляндии были бы допущены российские спортсмены.

Мой переход в команду Грузии случился ещё до карантина, когда мне предложили кататься за эту страну. Я понимала, что у меня появился шанс выступать на большой международной арене, и сразу согласилась. В России сейчас очень сильная конкуренция в женском катании, а я понимала, что со своим контентом у меня нет никаких шансов», — приводит слова Губановой «Спорт-экспресс».

Анастасия Губанова, выступавшая ранее за Россию, принесла Грузии первое золото на чемпионате Европы по фигурному катанию в Эспоо. Она опередила бельгийку Луну Хендрикс более чем на шесть баллов (193,48).

Фигурное катание,Анастасия Губанова,СБОРНАЯ РОССИИ,
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