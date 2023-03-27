Фигуристка Губанова объяснила свое решение выступать за Грузию

Анастасия нынешний сезон может занести себе в актив.
Чемпионка Европы грузинская фигуристка Анастасия Губанова назвала причины смены спортивного гражданства. В 2021 году она сменила сборную России на команду Грузии.
«Много раз слышала, что не я бы не стала чемпионкой Европы, если бы на турнир в Финляндии были бы допущены российские спортсмены.
Мой переход в команду Грузии случился ещё до карантина, когда мне предложили кататься за эту страну. Я понимала, что у меня появился шанс выступать на большой международной арене, и сразу согласилась. В России сейчас очень сильная конкуренция в женском катании, а я понимала, что со своим контентом у меня нет никаких шансов», — приводит слова Губановой «Спорт-экспресс».
Анастасия Губанова, выступавшая ранее за Россию, принесла Грузии первое золото на чемпионате Европы по фигурному катанию в Эспоо. Она опередила бельгийку Луну Хендрикс более чем на шесть баллов (193,48).