Фигуристка Губанова объяснила свое решение выступать за Грузию

«Много раз слышала, что не я бы не стала чемпионкой Европы, если бы на турнир в Финляндии были бы допущены российские спортсмены.



Мой переход в команду Грузии случился ещё до карантина, когда мне предложили кататься за эту страну. Я понимала, что у меня появился шанс выступать на большой международной арене, и сразу согласилась. В России сейчас очень сильная конкуренция в женском катании, а я понимала, что со своим контентом у меня нет никаких шансов», — приводит слова Губановой «Спорт-экспресс».