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40 минут назад

Авербух заявил об улучшении состояния Костомарова

Никита Бородкин

Состояние олимпийского чемпиона по фигурному катанию Романа Костомарова улучшается. Как сообщает ТАСС, об этом заявил хореограф Илья Авербух.

По его словам, на день рождения знакомые записывали фигуристу видеопоздравления.

«Несколько дней назад он записал нам голосовое сообщение, в голосе чувствовалась очень сильная мотивация, он пошутил, условно, что сейчас "меня подрихтуют, и я вернусь к вам, ребята"», — добавил Авербух.

Напомним, что Костомаров находится в больнице с 10 января — тогда его госпитализировали с пневмонией. Из-за многочисленных осложнений было принято решение о частичной ампутации конечностей. Позднее врачи диагностировали у фигуриста двусторонний отит, гидроторакс и сепсис.

Отдельно СМИ сообщали о том, что фигурист перенес инсульт, из-за которого у него полностью перестал видеть один глаз. 24 марта источник ТАСС отмечал, что Костомаров полностью пришел в себя после нарушения мозгового кровообращения.

Как ранее рассказывала супруга олимпийского чемпиона Оксана Домнина, до госпитализации Костомаров чувствовал себя вполне нормально и единственным симптомом был небольшой кашель, который появился в начале января. Фигурист продолжал работать, принимая противовоспалительные и болеутоляющие препараты, и выходил на лед, несмотря на недомогание.

Фигурное катание,Видео,Оксана Домнина,Роман Костомаров,Илья Авербух,
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